В Японии введен режим жесткой экономии электроэнергии. В стране после аварии на АЭС "Фукусима-1" остановлены практически все атомные станции. Период электроэкономии продлится с 9 часов утра и до 8 вечера по 7 сентября. В зависимости от ситуации в различных районах предполагается урезать использование электроэнергии на 5-15% от уровня лета 2010 года, передает ИТАР-ТАСС.

В воскресенье на АЭС "Ои" в префектуре Фукуи был запущен один из энергоблоков - единственный работающий в стране атомный реактор. На полную мощность он выйдет в середине месяца, и после этого режим экономии будет смягчен до уровня 3-10%.

От ограничений освобождены Токио и северо-восток главного японского острова Хонсю, где имеются достаточные мощности по выработке электроэнергии. В других районах, за исключением самого южного острова Окинава, предприятия и офисы в обязательном порядке отключают или вводят в приглушенный режим освещение, кондиционеры ставят на отметку не ниже плюс 28 градусов по Цельсию. На улицах будет погашена часть вечерней рекламы.

К экономии призывают и обычных граждан - в частности, им советуют по возможности переходить с кондиционеров на более экономичные вентиляторы, закрывать окна от палящего солнца плотными гардинами, отключать от сети все неиспользуемые электроприборы. Прошлым летом благодаря таким мерам Япония смогла справиться с нехваткой энергии, чему помогла, в том числе, дисциплинированность простых граждан.