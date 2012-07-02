В Донецкой области на шахте «Енакиевская» произошло обрушение

Сегодня утром в Донецкой области на шахте «Енакиевская» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь» произошло обрушение пород кровли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации предприятия Александра Антонова, под обрушением был застигнут горнорабочий очистного забоя 1972 года рождения.

Бойцы горноспасательной службы вместе с забойщиками шахты пробиваются к пострадавшему.

А.Антонов отметил, что спасательная группа уже переговаривается с горняком, он находится в пределах видимости, но полностью освободить его из-под завала пока не удается.