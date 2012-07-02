В Донецкой области на шахте «Енакиевская» произошло обрушение
15:08, 02 июля 2012Энергетика
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Сегодня утром в Донецкой области на шахте «Енакиевская» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь» произошло обрушение пород кровли.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации предприятия Александра Антонова, под обрушением был застигнут горнорабочий очистного забоя 1972 года рождения.
Бойцы горноспасательной службы вместе с забойщиками шахты пробиваются к пострадавшему.
А.Антонов отметил, что спасательная группа уже переговаривается с горняком, он находится в пределах видимости, но полностью освободить его из-под завала пока не удается.
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