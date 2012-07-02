Украинская ГТС после модернизации окупится раньше, чем запустят «Южный поток» - Ferrostaal

Украинская газотранспортная система после модернизации окупится раньше, чем будет введен в эксплуатацию «Южный поток», считает управляющий директор немецкой компании Ferrostaal Марк Нойман.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«Представители компании Ferrostaal обратили внимание на то, что на протяжении года они изучали технические параметры украинской ГТС. Они убеждены, что глубинная модернизация украинской ГТС, которая, по оценкам как отечественных, так и европейских специалистов, стоит около 5,3 млрд долларов, окупится раньше, чем может быть введен в эксплуатацию «Южный поток», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как сообщал УНИАН, «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG по реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

Строительство газопровода планируется начать в конце текущего года. Первые поставки газа по «Южному потоку» запланированы на конец 2015 года.