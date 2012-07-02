«Нафтогаз» и немецкая Ferrostaаl подписали меморандум о модернизации газопровода «Союз»

Сегодня, 2 июля, НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз».

Об этом сообщается в пресс-релизе НАК «Нафтогаз Украины», переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, меморандум был подписан заместителем председателя правления «Нафтогаза Украины» Вадимом Чупруном и управляющим директором компании Ferrostaаl Марком Нойманом. Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции Бар (Винницкая область) магистрального газопровода «Союз». Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

«Компания постоянно работает над проектами по реконструкции украинской газотранспортной системы. В прошлом году мы начали работы на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», сегодня мы вместе с немецкой компанией Ferrostaаl начинаем пилотный проект реконструкции газоперекачивающего оборудования газопровода «Союз». Мы со всей ответственностью относимся к обеспечению надежности и безопасности работы украинских газотранспортных комплексов, поскольку сейчас стало ясно, что среди всех существующих вариантов поставок природного газа в Европу, украинская ГТС является наиболее экономически выгодным», - приводит пресс-служба «Нафтогаза» слова В.Чупруна.

В свою очередь, управляющий директор компании Ferrostaаl Марк Нойман отметил, что технические специалисты немецкой компании начнут работу сразу после подписания меморандума, а также назвал этот проект выгодным для обеих сторон.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-Госграница) построен во времена СССР в 1975-78 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода 26 млрд куб. в год, проектное давление 7,5 МПа; длина по территории Украины — 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций. Компрессорная станция Бар газопровода «Союз» была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.

Газотранспортная система Украины состоит из 39,8 тыс. км газопроводов, в том числе 14 тыс. км диаметром 1020-1420 мм, 74 компрессорных станций (112 компрессорных цехов) общей мощностью 5450 МВт и 13 подземных хранилищ газа с активным объемом 32 млрд куб.м. Пропускная способность системы составляет на входе 288 млрд куб.м в год, а на выходе - 178,5 млрд куб.м в год. На сегодня существует техническая возможность для увеличения транзита газа в страны Центральной и Западной Европы до 142 млрд куб. м в год без расширения газотранспортной системы.

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