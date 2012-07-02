ДТЭК приобрел в России три угольных предприятия

Компания ДТЭК осуществила первое приобретение угольных активов за пределами Украины, завершив сделку по покупке трех шахт и обогатительной фабрики у компании «Ростовский антрацит» (Россия).

Об этом сообщается в пресс-релизе ДТЭК, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, сделка предусматривает получение корпоративных прав на ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (шахта «Обуховская» и обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (шахта «Дальняя») и ООО «Сулинантрацит» (шахта № 410, находится в консервации).

Сумма сделки не раскрывается.

Все предприятия расположены в Ростовской области (Российская Федерация). Промышленные запасы угля приобретенных активов оцениваются в 136 млн тонн, суммарная угледобыча в 2011 году составила около 0,5 млн тонн. ДТЭК планирует довести показатели добычи угля этих шахт до 2 млн тонн в год.

«Покупка угольных активов, которые производят уголь с низким содержанием серы, позволяет ДТЭК обеспечить будущий спрос на продукцию «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Ровенькиантрацит» и фактически гарантирует будущую загрузку украинских антрацитовых шахт ДТЭК. Снижение содержания серы в общем портфеле продукции укрепляет перспективы потребления украинского угля на внутреннем рынке, особенно с учетом ужесточения экологических норм и требований по выбросам серы», - отмечается в пресс-релизе ДТЭК.

В компании также подчеркивают, что реализация высокосернистого угля украинских шахт ДТЭК одновременно с низкосернистыми углями шахт «Обуховская» и «Дальняя» позволит сформировать портфель экспортного качества, который будет в целом соответствовать нормативам ЕС по содержанию серы (менее 1%). Таким образом, Украина сможет восполнить образовавшуюся после закрытия шахт в Германии и Англии потребность европейского рынка в антрацитах в объеме до 2,5 млн тонн ежегодно.

«Приобретение предприятий в Ростовской области расширит ресурсную базу ДТЭК, обеспечит рост качества угля, поставляемого на украинские тепловые электростанции, что особенно важно для предотвращения дефицита энергоносителя в зимний период. Мы сможем повысить эффективность производства электроэнергии на ТЭС, и, самое главное, существенно сократить выбросы вредных веществ», - приводит департамент по связям с общественностью ДТЭК слова генерального директора компании Максима Тимченко.

Справка УНИАН. ООО «Ростовский антрацит» угледобывающее предприятие, добывает уголь марки антрацит с низким содержанием серы. В угольный сегмент ООО «Ростовский антрацит» входили: ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (шахта «Обуховская» и обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (шахта «Дальняя») и ООО «Сулинантрацит» (шахта №410 законсервирована с 2008 г.). «Ростовский антрацит» владело 100% ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» и 100% «Донской антрацит». «Донской антрацит» владеет 66,67% ООО «Сулинантрацит», остальные 33,33% акций ООО принадлежат самому обществу.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ООО «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), ОДО «Шахта «Белозерская», 5 обогатительных фабрик, а также активы в России: ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (1 шахта, 1 обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (1 шахта), ООО «Сулинантрацит» (1 шахта в консервации).

Сегмент генерации представлен ООО «ДТЭК Востокэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго».

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.