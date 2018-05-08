Тарифы на электроэнергию: в чью пользу "мотает" счетчик

В Украине продолжает дорожать электроэнергия - пошагово, то для тех, то для других групп потребителей. Так, согласно постановлению Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, с 1 июля для населения, потребляющего свыше 800 кВт/ч электроэнергии в месяц тариф составит 95,76 коп. кВт/ч (с НДС).

Такая же расценка установлена и для бытовых потребителей, которые используют электрическое отопление в отопительный период и потребляют более 1800 кВт/ч в месяц (включая электроплиты).

***Ранее украинцы, проживающие в домах с электроплитами, платили 0,2154 грн за 250 киловатт-часов в месяц, 0,2802 гривны – если объем использования был выше.

Как уже принято, подобные решения считаются принятыми в защиту малоимущих, а также оправдываются требованиями МВФ о приведении энерготарифов в соответствие с обоснованными рынком ценами, сюда же стоит добавить постоянные жалобы производителей этой самой электроэнергии на убыточность.

Директор консалтингового агентства "ТрансЭнергоКонсалтинг" Светлана Голикова считает, что повышение цен для наиболее крупных бытовых потребителей электроэнергии не отразится на общей ситуации на энергорынке.

По ее словам, решение НКРЭ вряд ли приведет к заметному оздоровлению украинского энергорынка. «Скорее, оно будет способствовать повышению энергосбережения, поскольку у нас существует определенная категория потребителей, которые позволяют себе слишком роскошествовать и использовать дешевую электроэнергию для отопления огромных особняков с бассейнами», - сказала она.

При этом Голикова не исключила, что повышение цен может также сократить прибыль предприятий теневой экономики. «Среди таких потребителей могут оказаться не только особняки, но и небольшие производства, замаскированные под частные домовладения», - отметила она.

Вроде, ничего страшного и не произошло. Для малообеспеченных все остается на прежнем уровне, а вот богатеям придется раскошелиться. Только все зависит от того, кого относить к последним. Начиная со времен «газовых» неприятностей, многие украинцы стали ломать голову, как бы отказаться от «голубого» топлива, которое на сегодня уже стало «золотым». Помнится, будучи премьер-министром Юлия Тимошенко вообще давала распоряжение в срочном порядке разработать перевод теплоподачи в дома с газа на электричество. Она была крайне удивлена, почему Украина с производством вдвое больше, чем потребляется электроэнергии до сих пор этого не сделала по примеру Запада. Конечно, перевести всю ЖЭКовскую систему на электричество в ускоренном режиме – полный бред. Но если взять конкретно отдельного пользователя, то он это сделать в состоянии. Многие так и поступили. В частных домах, как и в квартирах, уже как правило полы с подогревом, электроконвекторы, бойлеры и прочие технические ноу-хау. А домик у вас, к примеру, до 200 квадратных метров, который строился годами и на честно заработанные всей семье, так сказать, чтобы жить по-людски. Так вот, если раньше вы экономили, отказавшись от газа, то теперь это сделать сложно. Потребляемое электричество явно перейдет за планку 800 кВт. Значит, и обойдется оно вам в 800 грн. в месяц. Газ (если экономить - одеваться зимой потеплей) приблизительно в такую же сумму. Да и затраты на полное «газообрезание» дома себя не оправдают. Спрашивается, так кого наказали - богатых?

Вот их как раз «новшество» не коснется – для бытовых потребителей, в том числе и «накручивающих» на счетчик более 800 кВт/ч (но до 1 800 кВт/ч) в отопительный период для отопления помещений, тарифы остались без изменений.

***Тарифы для населения разделили по классификации богатый/бедный с 1 мая, ранее цена устанавливалась для потребителей менее 150 кВт/ч в месяц и более (кроме пользователей электроплитами - 250 кВт/ч).

А при этом размах производства электроэнергии не падает, да и падать не собирается. Разве бы покупали энергопоставляющие и энергогенерирующие предприятия олигархи, что стало модно в последнее время. Только за 5 месяцев года выработка электроэнергии в Украине выросла на 3,2% - до 85,3 млрд кВт/ч. В целом планируется в 2012-ом взять планку 200 млрд кВт/ч. Причем рост носит системный характер – из года в год. Другое дело – газ. Кстати, именно повышения тарифов на него и требует МВФ, а не на электричество. Это мы, видимо, сами с усами - придумали, как «модернизировать» энергорынок.

Голикова убеждена, что для оздоровления украинского энергорынка необходимы глобальные меры, а не точечные решения по отдельным группам потребителей. «Необходимо полностью отказаться от перекрестного субсидирования бытовых потребителей электроэнергии за счет госбюджета и промышленных предприятий. Следует вводить более либеральную модель ценообразования. Но начинать стоит с рынка топлива, на котором у нас сегодня практически отсутствует конкуренция. Только таким образом регулятор сможет привести цены на электроэнергию в Украине к рыночно обоснованным. Пока же НКРЭ делает что может, ограничиваясь точечными решениями», - считает эксперт.

Трудно не согласиться с экспертом также по поводу отсутствия на энергорынке добросовестной конкуренции, которая, кстати, в том числе, регулирует цены не только в сторону повышения, но и в сторону снижения. Энергосфера постепенно перешла в руки 2-3 олигархов. И теперь от них будет зависеть, каким станет тариф на электричество. Впрочем, не все то плохо, что монополия - есть еще некие органы, которые просто должны следить за тем, чтобы монополист держался в отведенных ему рамках. Но есть и сомнения, что власть, которая в общем-то сама держится на деньгах монополистов, будет очень избирательно смотреть на ситуацию, оправдывая в дальнейшем повышения цен заявленной кем-то экономической целесообразностью.

Пока же мы наблюдаем привычные для разных сфер, но от этого не менее специфичные попытки решить проблему просто сделав дороже конечный продукт. Идет системное повышение тарифов, в первую очередь, бьющее по рядовым потребителям. Энергопоставщики, может быть разово и быстро таким образом деньгу получит, но совсем не факт, что выиграет в долгосрочной перспективе. Бытро повысить цену, оно, конечно, намного легче, чем попытаться навести системный порядок на рынке. А что касается точечных решений, то мы вообще привыкли к точечным… ремонтам дорог, заменам теплосетей, обновлению авиа- и автопарков, да и повышение наших пенсий и зарплат тоже можно считать точечным. И не за горами повышение тарифов на газ, о чем уже говорили в Кабмине. Деньги МВФ, конечно, нужны и для имиджа, и потому что самый низкий процент по кредиту, а без вливаний экономика может не выдержать. Но состоится это после выборов, как раз в отопительный сезон, как и девальвация гривни, ее уже не исключают в НБУ. Подобная ситуация является ни чем иным, как «грамотным» руководством страной. 20 лет независимости мы никак не можем перейти на новый уровень развития, что сделать без таких уже формальных слов как энергосбережение и энергоэффективность нереально…

Нана Черная (УНИАН)