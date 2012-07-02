Ряд объектов «Львовводоканала» из-за долгов отключили от электроснабжения

ПАО „Львовоблэнерго” из-за долга в размере 7,664 млн грн отключило от электроснабжения ряд объектов коммунального предприятия «Львовводоканал».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе корпоративных связей ПАО „Львовоблэнерго”.

Согласно сообщению, в настоящее время от электроснабжения отключен ряд административных зданий „Львовводоканала”.

„21 июня ПАО „Львовоблэнерго” сообщило ЛГКП „Львовводоканал” о прекращении услуг электроснабжения в случае отсутствия расчетов за потребленную электрическую энергию”, - говорится в сообщении.

Информацию об отключении ряда объектов «Львоводоканала» УНИАН подтвердил и.о. директора предприятия Степан Пакиж.

«С «Львовоблэнерго» сегодня достигнута договоренность о срочном погашении долга за прошлый месяц. Сейчас мы отключили Львовскую железную дорогу, а также снизили давление подачи воды в город Городок. Сейчас принимаем все меры для осуществления оплаты за воду», - сказал С.Пакиж.

Он также отметил, что ЛГКП «Львовводоканал» выполнит свои обязательства перед ПАО «Львовоблэнерго».

«Долги за текущие платежи накопились из-за низкой оплаты за предоставленные услуги в июне и категорией «население», и категорией «бюджетные учреждения». Имеем свыше 1,3 млн. грн долгов по текущим платежам за июнь в таком разрезе: 358 тыс. – долг населения, 347 тыс. – долг бюджетных учреждений, 425 тыс. – задолженность промышленности, 360 тыс. – долг Львовской железной дороги. Много долгов также имеют город Городок – более 160 тыс. грн», - сообщил С.Пакиж.