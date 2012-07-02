На шахте «Енакиевская» спасен попавший под обвал горняк
Сегодня в Донецкой области на шахте «Енакиевская» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь» спасен горняк, который сегодня утром попал под обвал пород кровли.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профорганизации предприятия Александра Антонова, спасательная операция на шахте «Енакиевская» была завершена успешно, горнорабочего после оказания первой помощи доставили в городскую больницу №7.
У пострадавшего шахтера травмированы ноги, а также множественные ушибы тела.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Донецкой области на шахте «Енакиевская» произошло обрушение пород кровли, под обрушением был застигнут горнорабочий очистного забоя 1972 года рождения.