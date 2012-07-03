Цена нефти растет на фоне ожиданий решений центробанков

На мировых торгах во вторник, 3 июля, цены на нефть растут на фоне ожидания действий центробанков для исправления ситуации в мировой экономике, которая ухудшается.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,55 доллара, или на 0,66%, - до 84,3 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,78 доллара, или на 0,8%, - до 98,12 доллара за баррель.

Ожидаются сокращение Центробанком ЕС базовой ставки, а также новые меры ФРС США в свете слабых статданных, передает Bloomberg.