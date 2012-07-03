Вчера в Москве Бойко снова встречался с Миллером

В понедельник, 2 июля, в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Как сообщает пресс-служба Минэнергоугля, стороны обсудили вопросы тактической и стратегического сотрудничества в газовой сфере.

Деталей встречи пресс-служба не сообщает.

Напомним, 25 июня председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин обсудили вопросы прозрачности для «Газпрома» закачки газа в украинские подземные хранилища газа (ПХГ).

Встреча Бакулина и Миллера состоялась в продолжение переговоров, прошедших в рамках Петербургского экономического форума с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко.

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