"Зеленая" энергетика уперлась в атом

Состояние и перспективы альтернативной энергетики в Украине навевают стойкие ассоциации с социальным срезом общества времен СССР. Это практически как положение советской интеллигенции, считавшейся прослойкой между двумя классами-гегемонами (рабочим классом и крестьянством).

А недавно вынесенный на широкое обсуждение проект долгосрочной Энергостратегии указывает на то, что подобное ущемленное положение "зеленая" энергетика будет занимать и дальше. Если не попробует шевельнуться, растолкать коллег-конкурентов и расширить себе место на энергорынке.

Пока и время, и массы работают не в пользу альтернативной энергетики. В ближайшие дни истекают две недели, отведенные Минэнергоугля на доработку отдельных вопросов в проекте обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 года. И пока неизвестно, будет ли в итоговой версии учтена та резкая критика документа, с которой выступила Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии (АТЭУ).

По мнению «зеленых» энергетиков, новая стратегия, по сути, противоречит своему предназначению, лишая энергетику, основанную на возобновляемых источниках энергии, перспектив роста. Такой вывод они делают на основе доли рынка, которую им отвели - 3-6% от всего объема электроэнергии, который будет производиться в 2015 году. «Альтернативщики» рассчитывали к этому времени никак не меньше 6% в общем энергобалансе страны. С одной стороны, такие планы выглядят несколько фантастично, но если учесть, что только в 2011 году в строительство энергогенерирующих мощностей на базе возобновляемых источников электроэнергии было инвестировано около 20 млрд грн, а на сегодня в работе находятся проекты общей мощностью 14 ГВт, то почему бы и нет. Но для того , чтобы развернулась альтернативная энергетика, необходимо «ужаться» кому-то из традиционных энергогенераций. АТЭУ уже выбрало, от кого "откусить" желаемые доли рынка...

Стратегия и тактика

Министерство энергетики и угольной промышленности 12 июня обнародовало проект обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 года, а уже 25 июня приняло его за основу. Согласно документу, наша страна планирует к 2030 году увеличить производство электроэнергии на 45% - до 282 млрд кВт/ч (по сравнению с 2011 годом). Основной акцент делается на развитие традиционных видов электроэнергетики, в первую очередь, тепловой и атомной, есть перспективы и для гидроэлектростанций, но вот для электроэнергии из возобновляемых источников отводится лишь около 5% и то аж к 2030 году. Тут, правда, следует учитывать, что при почти полуторократном росте общих объемов производства электроэнергии к 2030 около 5% выглядят не так уж и плохо, ведь по сравнению с сегодняшним днем это будет приблизительно 7%. Нельзя забывать и о том, что «зеленый» тариф на закупку электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, хотя и делает эту отрасль весьма инвестпривлекательной, но одновременно ставит ее в прямую зависимость от госдотаций. Ведь понятно, что, закупая дорогую «зеленую» электроэнергию, государству придется экономить на покупке киловатта из традиционных источников. В принципе, у нас уже сейчас что-то подобное происходит в отношении тепловой электроэнергии, которая фактически дотируется за счет более дешевой атомной. Вот мы и подошли к вопросу - в ком представители АТЭУ видят своих «врагов»?

Если вспомнить, что Энергетическая стратегия разрабатывалась фондом "Эффективное управление" Рината Ахметова, то напрашивается предположение, что в ней должны быть учтены интересы теплоэнергетиков и угледобывающих компаний. Как известно, соответствующие активы составляют ядро энергетического холдинга ДТЭК, подконтрольного Ринату Леонидовичу. Но нет, ветропарки и солнечные электростанции решили не катить бочку на теплоэнергетиков. Они прекрасно понимают, что угледобывающая отрасль у нас несет огромный груз социальной ответственности перед шахтерами. Если теплоэлектростанции начнут меньше сжигать угля, это сразу же ударит по зарплатам угольщиков, за чем неизбежно последует монотонный звук ударов шахтерских касок об асфальт на улице Грушевского в Киеве. Этого власть не допустит, по крайней мере, в обозримом будущем. Хотя даже отраслевые эксперты склоняются к мысли, что на сверхглубоких украинских шахтах намного выгоднее добывать шахтный метан, чем уголь. Вот, кстати, тоже пример альтернативных энергоносителей. Но это совсем другая история…

Атомная энергетика: больше нельзя, но и меньше не получится

Вариантов осталось совсем немного: фактически возобновляемая энергетика может потеснить только гидроэлектростанции и АЭС. Первые и так у нас, что называется, «в загоне», из года в год сокращают объемы выработки. Значит, основными претенеднтами на "притеснение" остаются атомщики.

Как заявил президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украина (АТЭУ) Виталий Давий, члены Общественного совета при Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению направят Президенту Виктору Януковичу петицию с просьбой взять принятие Энергетической стратегии под личный контроль, «с тем, чтобы в этом документе были учтены не только интересы атомной и угольной энергетики, но и сохранялись стимулы для развития возобновляемой электроэнергетики».

Если отойти от официальных заявлений, то позиция альтернативных энергетиков сводится к простому заключению: "ужиматься" должны атомщики, а не кто-то другой. «Конфликт между традиционной и возобновляемой энергетикой был неизбежен - от чего-то нужно отказываться. Тепловые электростанции несут социальную нагрузку, обеспечивая работой угольщиков. Пусть жгут, но пусть создадут модель, как в Польше, где уже сейчас стало обязательным совместное сжигание угля с биомассой, которая должна составлять не менее 10% от сжигаемого угля. Таким образом, существенно снижается уровень выбросов. Атомную энергетику нужно сворачивать», - сказал Давий.

Он предположил, что именно «атомное» лобби могло оказать влияние на формирование новой Энергетической стратегии. Однако тут же отметил, что вряд ли авторы документа пытались специально отсечь возобновляемую энергетику от энергорынка. «Очевидно, были какие-то расчеты на основе тех энергогенерирующих мощностей, которые существуют сегодня. Поэтому сложно сказать, что они вышли на тропу войны. Наша задача сегодня доказать, что цифры могут выглядеть несколько иначе», - дипломатично резюмировал глава АТЭУ.

Позицию представителей возобновляемой энергетики понять можно - ну кому охота идти на конфронтацию с крупным бизнесом и государственными структурами. Но пытаться представить атомщиков в роли главного тормоза альтернативной энергетики им будет ох как сложно. Ведь в своем нынешнем состоянии энергорынок Украины остается абсолютно непрозрачным. По мнению ряда отраслевых экспертов, у нас существует нелогичная система ценообразования. Она не отражает реальных затрат на производство электроэнергии ни в атомной, ни в тепловой, ни в гидроэнергетике. При этом тарифообразование зачастую увязано с политической целесообразностью. Прошли выборы - можно немного накинуть цену для населения, приблизив ее к рыночнообоснованной. Ну а если только приближаются, то тут уж извините, механизм кросс-субсидирования будет работать даже в условиях мирового кризиса - избирателя обижать нельзя (разве что поднять цену для крупных бытовых потребителей, как это сделала на днях НКРЭ). И вся эта система держится на электроэнергии, производимой украинскими АЭС, - только за счет ее дешевизны удается компенсировать дорогую тепловую энергетику и нарисовать бытовому потребителю приемлемую стоимость. Другое дело, что дешевизна атомной электроэнергии - понятие весьма условное. К примеру, если украинские АЭС реально начнут генерировать средства для собственного выведения из эксплуатации, дешевизна быстро сойдет на нет. Как следует из Энергетической стратегии, в будущем энергобалансе страны роль ядерной энергетики будет оставаться ключевой, а ее доля вряд ли станет ниже нынешних 50%. В этом залог сохранения шаткого «комфорта» на рынке. И не в интересах АТЭУ «раскачивать качели», в противном случае альтернативная энергетика может лишиться даже той малости, которую ей выделили на будущее. Кто же кроме атомщиков покроет дефицит средств, возникающий в результате широкого применения «зеленого» тарифа?

В результате, вместо разговоров о том, что энергорынок Украины необходимо в корне реформировать, представители возобновляемой энергетики решили пойти по самому простому и казалось бы неконфликтному пути - "наехать" на атомщиков, которых и так не жалует общественное мнение. Впрочем, едва ли альтернативщикам удасться таким вот бесхитростным способом выбить себе вожделенные доли рынка. Безусловно, требования "зеленых" энергетиков не только обоснованны, но и в далекой перспективе выгодны и государству, и потребителям. Однако, варианты решения проблемы, предлагаемые ими, едва ли можно считать приемлемыми для реализации. Фактически, пытаясь "отпилить" пару-тройку процентов рынка от атомщиков, "зеленые" энергетики пилят сук, на котором сами и сидят. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Остается надеяться, что профильное ведомство найдет собственный вариант разрешения ситуации с учетом как потребностей альтернативных энергетиков, так и остальных участников энергорынка.

P.S. Но этим надеждам не суждено было сбыться. После публикации статьи, во вторник, 3 июля, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что ведомство не намерено усовершенствовать проект Энергетической стратегии в части возобновляемых источников энергии. Наверное, не стоит слишком драматизировать, все и так понимали, что наращивание доли возобновляемых источников электроэнергии непозволительная роскошь для Украины. Уж лучше мы будем продолжать эксплуатацию нерентабельных угольных шахт, и одалживать деньги на строительство новых энергоблоков на АЭС, консервируя дотационную модель энергорынка на десятилетия вперед.

Антон Лосев (УНИАН)