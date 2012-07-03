По итогам I полугодия добыча угля в Украине увеличилась на 5,8%

По итогам первого полугодия 2012 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 42,737 млн тонн угля, что на 2,35 млн тонн (на 5,8%) больше, чем за аналогичный период 2011 г.

Предварительные данные по результатам работы отрасли за первое полугодие т. г. опубликованы на сайте Профсоюза работников угольной промышленности со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

Вместе с тем, в июне предприятия всех форм собственности отечественного углепрома добыли 6,672 млн тонн угля, что на 5,8% меньше, чем в июне прошлого года.