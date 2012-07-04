Цена нефти обвалилась после значительного роста накануне

На мировых торгах в среду, 4 июля, цены на нефть упали после роста накануне на 3-4%.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,32 доллара, или на 0,37%, - до 87,3 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,32 доллара, или на 0,32%, - до 100,36 доллара за баррель.

Признаки ухудшения экономической ситуации в ряде крупнейших стран усиливают надежды инвесторов на новые меры по смягчению монетарной политики. Ожидается, что Европейский центробанк на текущей неделе сократит базовую процентную ставку до рекордно низкой отметки 0,75%, передает Bloomberg.