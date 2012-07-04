Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети
09:32, 04 июля 2012Энергетика
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Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведенного текущего ремонта, сообщили УНИАН в информационном центре обособленного подразделения ХАЭС.
Подключение осуществлено вечером 3 июля.
Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялось, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает природных фоновых значений.
Напомним, что 29 июня 2012 года первый энергоблок Хмельницкой АЭС был остановлен для выполнения ремонтных работ по устранению повышенной вибрации турбоагрегата.
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