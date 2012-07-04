«Нафтогаз» начал реорганизацию «Укртрансгаза» и «Укргазвыдобування»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приняла План мероприятий по реорганизации дочерних компаний «Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування» в публичные акционерные общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

Согласно сообщению, решение принято во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 13 июня 2012 г. № 360-р «О реорганизации дочерних компаний Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Распоряжение правительства предусматривает реорганизацию дочерней компании «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» путем превращения в Публичное акционерное общество «Укргазвидобування» и реорганизацию дочерней компании «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» в ПАО «Укртрансгаз». В документе отмечается, что управление корпоративными правами относительно публичных акционерных обществ осуществляет НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в соответствии с законодательством.

Напомним, 12 мая 2012 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса», который был принят Верховной Радой Украины 13 апреля и подписан Президентом Украины 28 апреля 2012 года.

Закон был принят для обеспечения реализации мероприятий по адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в связи с присоединением Украины к Договору об основании Энергетического Содружества, и реформирования нефтегазового комплекса, а также создания рыночных условий, которые будут способствовать привлечению инвестиций для расширения возможностей и совершенствования существующей инфраструктуры комплекса, последующего его развития и интеграции в европейскую систему.

Напомним, Украина является полноправным членом Энергетического содружества с 1 февраля 2011 года.