«Петр Годованец» завершил бурение первой скважины на Одесском газовом месторождении

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Петр Годованец» в начале июля завершила бурение скважины № 11 глубиной 1170 м и начала работы на скважине № 21 на Одесском газовом месторождении, сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Всего на этом месторождении СПБУ расконсервирует одну и пробурит пять эксплуатационных скважин.

В сообщении отмечается, что Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» выполняет работы по подготовке Одесского месторождения к вводу в эксплуатацию: производится монтаж технологического и эксплуатационного оборудования на блок-кондукторе (БК-1) и изготовление трубных секций подводного газопровода на собственной базе бурения и обустройства. Подводный газопровод общей протяженностью 87 км соединит Одесское месторождение с существующим газопроводом, по которому добываемый газ будет подаваться на берег. Непосредственная прокладка газопровода начнется в июле и будет проводиться с помощью новой трубоукладочной баржи.

Как сообщал УНИАН, ГАО «Черноморнефтегаз» в начале июня приступило к активной фазе освоения Одесского и Безымянного месторождений природного газа. Продолжение обустройства Одесского и Безымянного месторождений с использованием двух современных СПБУ позволит уже в 2013 году добыть с месторождений более 600 миллионов кубометров, а с 2014 года - выйти на уровень годовой добычи свыше миллиарда кубометров природного газа. Таким образом, полученные результаты станут важной частью выполнения «Черноморнефтегазом» программы по трехкратному увеличению годовой добычи природного газа - с 1,05 млрд кубометров в 2011 году до 3 млрд в 2015 году.

Справка УНИАН. Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.