Гендиректором "Смарт Энерджи" назначен Алексей Тимофеев

Генеральным директором "Смарт Энерджи", нефтегазового направления бизнеса "Смарт-Холдинга", назначен Алексей Тимофеев, сообщили УНИАН в "Смарт-Холдинге".

Ранее А. Тимофеев занимал должность первого заместителя генерального директора "Смарт-Холдинга". В его полномочия входили вопросы формирования стратегии развития нефтегазового кластера компании.

«Именно "Смарт Энерджи" станет локомотивом развития и роста "Смарт-Холдинга" в ближайшие пять лет. Наша стратегическая цель – стать крупнейшей частной компанией в Украине по добыче природного газа. Для этого мы будем увеличивать инвестиции в разработку собственных месторождений, а также реализовывать стратегию консолидации перспективных добывающих активов в Украине», – отметил генеральный директор "Смарт-Холдинга" Алексей Пертин.

В сообщении отмечается, что А. Тимофеев окончил Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразина по специальности «Международные экономические отношения» и Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе по специальности «Правоведение». Имеет значительный опыт работы в нефтегазовом секторе Украины, до прихода в 2009 г. в компанию Смарт-холдинг занимал руководящие позиции в компаниях «Гео-Альянс» и НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. "Смарт Энерджи" – управляющая компания в составе группы "Смарт-Холдинг", отвечающая за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

"Смарт-Холдинг" – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность "Смарт-Холдинга" реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.