Парламент принял законопроект о стимулировании альтернативной электроэнергетики

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “Об электроэнергетике” относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 267, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона разработан с целью стимулирования производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, широкого и эффективного использования их потенциала, а также создания благоприятных условий для развития в Украине производств, использующих различные виды альтернативных источников энергии.

Принятие законопроекта будет способствовать росту доли использования альтернативных видов энергии в энергетике Украины, уменьшению зависимости от импорта углеводородных энергоносителей и их негативного влияния на окружающую природную среду.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд статей закона Украины “Об электроэнергетике”, а именно: вводятся новые понятия (микро-, мини- и малая гидроэлектростанция, электроустановка, пусковой комплекс) усовершенствуется система применения “зеленого” тарифа на электроэнергию, которая производится из альтернативных источников энергии (с учетом даты введения объектов электроэнергетики в эксплуатацию), усовершенствуется порядок определения доли комплектующих, сырья, работ и услуг украинского происхождения, использованных в составе генерирующего оборудование объекта электроэнергетики.

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