Глава Shell в Украине отмечает хорошие условия для ведения бизнеса в энергетической сфере

Харьков. В Украине хорошие условия для ведения бизнеса в энергетической сфере. Как передает корреспондент УНИАН, такую оценку на пресс-конференции в Харькове в интервью журналистам высказал глава компании Shell в Украине Грэхем Тайли (Г.Тайли также является директором ООО "Shell Ukraine Exploration & Production I", занимающейся разведкой и добычей углеводородов в Украине).

Г.Тайли подчеркнул, что «...Процесс конкурса по заключению соглашения о разделе продукции был проведен прозрачно и честно.... с участием международных компаний. Мы очень счастливы стать победителями, и мы очень рады услышать, что люди знают, что конкурс был проведен честно и справедливо».

По мнению Г.Тайли, проведение честного конкурса увеличит «дальнейшие инвестиции в энергетический сектор".

«В энергетическом секторе [ Украины ], в котором я работаю, могу сказать, что сейчас очень хороший период», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира.

В Украине Shell работает над 2 проектами. Первый: поисковая скважина в Первомайском районе Харьковской области, бурение которой намечено на осень 2012 года. Этот проект осуществляется в рамках совместной деятельности Shell и ДК «Укргазвыдобування».

Второй проект: в мае 2012 г компания была объявлена победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области). Работы по данному проекту начнутся лишь после подписания соответствующих договоров (в частности СРП). Само бурение на Юзовской площади начнется только через несколько лет. Здесь также речь идет о газе уплотненных песчаников.

*** Нетрадиционные газовые ресурсы скапливаются в менее пористых породах (низкопроницаемых) и на более обширных территориях. Применяя упрощенную классификацию нетрадиционных газовых ресурсов, среди основных его подтипов можно выделить сланцевый газ (англ. shale gas, скапливается в порах глинистых сланцев), газ уплотненных песчаников (англ. tight gas, скапливается в низкопористых, низкопроницаемых песчаниках) и метан угольных пластов (англ. coal bed methane, скапливается в залежах угля).