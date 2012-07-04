Shell начнет бурение первой газовой скважины в Харьковской области в сентябре

Компания Shell начнет бурение первой скважины по добыче газа на территории Харьковской области в сентябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал журналистам руководитель компании Shell в Украине Грэхем Тайли.

Он отметил, что бурение будет осуществляться в рамках договора о совместной деятельности Shell и ДК «Укргазвыдобування».

По его словам, газовая скважина будет находиться на территории Первомайского района Харьковской области. Сейчас работы находятся на начальной стадии – подрядчик завозит на площадку необходимое для строительства скважины оборудование.

«Мы находимся на самой начальной стадии ведения работ. На буровой площадке работает подрядчик по проведению строительных работ «Монтажтрансгаз». В данный момент они поставляют свое оборудование на площадку», - сказал Г.Тайли.

Г.Тайли напомнил, что Shell в Харьковской области будет добывать не сланцевый газ, а газ из уплотненных пород песчаника, так называемый газ центрального бассейна. По его словам, глубина залегания газа – около 5 км, для добычи будет использоваться вертикальный принцип бурения с применением технологии гидроразрыва пласта.

«У компании Shell очень много опыта по разведке и добыче именно газа уплотненных пород. Мы занимаемся разведкой уплотненных пород во всем мире, в частности, в Северной Америке, Европе и Китае», - сказал Г.Тайли.

Он заверил, что Shell может вести добычу газа «ответственно, безопасно и без нанесения вреда для окружающей среды».

Г.Тайли отказался говорить о финансовых подробностях ведения разработки газовых месторождений в Харьковской области, сославшись на коммерческую тайну. «Я не могу говорить о деталях, потому что они конфиденциальны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Shell работает над 2 проектами в Украине. Первый: поисковая скважина в Первомайском районе Харьковской области. Этот проект осуществляется в рамках совместной деятельности Shell и ДК «Укргазвыдобування».

Второй проект: в мае 2012 г компания была объявлена победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области). Работы по данному проекту начнутся лишь после подписания соответствующих договоров (в частности СРП). Само бурение на Юзовской площади начнется только через несколько лет. Здесь также речь идет о газе уплотненных песчаников.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в более чем 4 триллиона кубометров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь более 1,6 млрд грн инвестиций и 30 млрд грн - на этапе промышленной разработки.