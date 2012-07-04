Соглашение по разработке Юзовской площади будет подписано в течение года – Shell

Соглашение о разделе продукции по разработке Юзовской газоносной площади (в Донецкой и Харьковской областях) будет подписано в течение года с момента объявления победителя конкурса на право заключения соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал глава компании Shell в Украине Грэхем Тайли.

«По Юзовской площади процесс переговоров о подписании соглашения о разделе продукции занимает около года», - сказал Г.Тайли.

Он отметил, что руководители профильного министерства выразили желание ускорить процесс подписания договора о разделе продукции. «Мы сейчас ведем переговоры с министерствами, и они выразили свое желание помочь нам ускорить этот процесс».

Как сообщал УНИАН, в мае Межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) определила компанию Shell победителем конкурса по Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области) с запасами сланцевого газа.

В июне компания Shell заявляла, что газ, который планируется разрабатывать в пределах Юзовской площади, относится не к сланцевому, а к другому типу газа нетрадиционного залегания, а именно речь идет о газе уплотненных песчаников.

Компания Shell планирует начать разведочное бурение в 2013 году, а исследовательско-промышленную разработку (ИПР) - в 2015 году.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в более чем 4 триллиона кубометров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь более 1,6 млрд грн инвестиций и 30 млрд грн - на этапе промышленной разработки.