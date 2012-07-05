Макростатистика из ЕС обвалила цену нефти

На мировых торгах в среду, 4 июля, цена нефти обвалилась на фоне макростатистики из ЕС.

Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,61 доллара - до 87,05 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже IСE по итогам торгов снизилась на 0,91 доллара. Таким образом, ее цена составила 99,77 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, по данным Евростата, объем розничной торговли в еврозоне в мае 2012 года по сравнению с апрелем вырос на 0,6%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – также на 0,6%.