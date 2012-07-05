Причиной аварии на АЭС "Фукусима-1" стал человеческий фактор

Причиной аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте минувшего года стал человеческий фактор.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, такие выводы содержатся в опубликованном сегодня докладе специальной комиссии парламента Японии, которая провела расследование причин произошедшего.

"Авария на "Фукусиме-1" была не природной, а техногенной катастрофой, - подчеркивается в докладе. - Атомная станция не была готова ни к удару сильного землетрясения, ни цунами".

Ответственность за аварию комиссия возложила на компанию-оператора АЭС "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО) и правительственные службы, курирующие атомную область. "Ответственные структуры не приняли надлежащих мер по обеспечению безопасности станции и жителей прилегающих к ней районов", - отмечается в документе.

Ранее в предварительном докладе о причинах событий на АЭС комиссия раскритиковала действия, которые предприняли специалисты ТЭПКО в первые дни после аварии, а также недостаточно оперативное информирование граждан Японии о происходящем на "Фукусиме-1".

Данные доклада парламентской комиссии расходятся с итогами внутреннего расследования ТЭПКО, проведенного в конце минувшего года. В компании утверждают, что основной причиной аварии на "Фукусиме-1" стала волна цунами, высота которой - около 15 м - превысила все прогнозы на случай сильного землетрясения.

В результате аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года полностью расплавились топливные стержни сразу на трех реакторах. Обширные территории подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Из района станции пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек. В настоящее время проблемные энергоблоки уже приведены в состояние холодной остановки, ведется подготовка к извлечению ядерного топлива.