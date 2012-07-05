В Японии перезапущен третий реактор на АЭС вблизи города Охи

На западе Японии в четверг утром был перезапущен третий реактор на АЭС вблизи города Охи.

Об этом сообщает радио «Свобода».

Согласно сообщению, это первый ядерный реактор в Японии, который возобновил работу после прошлогоднего землетрясения и цунами, приведших к аварии на АЭС «Фукусима», в результате чего произошло расплавление ядерных топливных элементов реактора и выбросы радиации в атмосферу.

После этой катастрофы работа реакторов в Японии была приостановлена на профилактику - для проверки ситуации с безопасностью на ядерных объектах страны.

В Японии многие выступают против использования ядерной энергии, однако правительство страны приняло решение о перезапуске двух реакторов на АЭС в Охе – чтобы избежать возможной нехватки электроэнергии.

В Японии в результате сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами 11 марта 2011 года погибли около 15 тысяч человек.