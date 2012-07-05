На севере Крыма из-за непогоды более тысячи человек остались без света
10:40, 05 июля 2012Энергетика
0
В Крыму два села, где проживают больше тысячи человек, остались без света из-за грозы и сильного ветра, который повалил деревья на провода линий электропередач и оборвал их.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, пострадали жители Рисового и Танкового Красноперекопского района на севере полуострова.
Бригады электриков планируют восстановить электроснабжение сегодня.
Кроме того, в Красноперекопске упавшие деревья повредили газовые трубы, без газа топлива остались около 60 жителей домов. Работают газовщики.
Как сообщал УНИАН, в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter