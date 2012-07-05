«Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию 11-ю скважину на Архангельском месторождении газа

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, Крым) ввело в эксплуатацию 11-ю скважину на платформе БК-1 Архангельского месторождения газа в северо-западной части шельфа Черного моря, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, добыча с платформы достигла около 0,5 млн кубометров газа в сутки.

Скважину пробурила самоподъемная плавучая буровая установка «Таврида». Теперь она готовится к бурению последней, 12-й, скважины на БК-1.

«Бурение 12 вместо 10 эксплуатационных скважин стало возможным благодаря тому, что СПБУ «Петр Годованец» начала буровые работы на Одесском месторождении на шельфе Черного моря раньше установленного срока. До этого планировалось, что их начнут с помощью СПБУ «Таврида», - сказано в сообщении.

11 скважин на платформе БК-1 Архангельского месторождения были пробурены с конца июня 2011 года. «Черноморнефтегаз» держит темп работ «один месяц - одна скважина».

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нафтогаза Украины».

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

СПБУ «Петр Годованец» начала работу в июне 2012 года.