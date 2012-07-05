На аукцион выставили лицензии на пользование пятью нефтегазоносными участками

Государственная служба геологии и недр Украины выставила на аукцион 14 специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Об этом сказано в официальном сообщении Госгеологии, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№117 от 5 июня).

Согласно сообщению, на аукцион выставлены спецразрешения на геологическое изучение и разработку пяти нефтегазоносных участков в Полтавской, Львовской, Сумской и Ивано-Франковской областях. В частности, на аукцион будут выставлены лицензии на разработку Беличевской площади (Полтавская обл.), начальная стоимость 3,9 млн грн, срок действия разрешения 20 лет; Соколовецкого месторождения (Львовская обл.), начальная стоимость 19,6 млн грн, срок действия 5 лет; Лосищинского участка (Сумская обл.), начальная стоимость 2,3 млн грн, срок 5 лет; Сурмачевского участка (Сумская обл), начальная стоимость 1,039 млн грн, срок 20 лет; участка Южного Кадобнянского месторождения (Ивано-Франковская обл.) стоимость лицензии 902 тыс. грн, сроком на 20 лет.

Кроме того, на аукцион будут выставлены разрешения на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку газа (метан) угольных месторождений на Селезневской и Новосветловской площадях (Луганской обл.), стоимость геологической информации по этим участкам составляет соответственно 3,7 млн грн. и 2,4 млн грн.

Также на аукционе будут представлены лицензии на геологоразведку и добычу каменного угля, известняка, гранита и сиенитов в Донецкой, Луганской, Одесской и Ровенской областях.

Аукцион состоится 7 августа. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июля.