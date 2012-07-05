Кабмин назначил Кацубу зампредседателя правления "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины назначил Сергея Кацубу заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее распоряжение КМУ от 4 июля 2012 г. № 421-р зарегистрировано на правительственном сайте.

Напомним, Кабмин назначил в июне 2010 г. С.Кацубу членом правления НАК "Нафтогаз Украины". Он также являлся депутатом Киевского областного совета от фракции Партии регионов.