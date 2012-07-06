Обвал цены нефти продолжился на фоне ухудшения ситуации в глобальной экономике

На мировых торгах в пятницу, 6 июля, цена нефти падает на фоне ожиданий смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,98 доллара, или на 1,12%, - до 86,24 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,92 доллара, или на 0,91%, - до 99,78 доллара за баррель.

Совет управляющих Европейского центрального банка на заседании в четверг, 5 июля, принял решение снизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до нового рекордно низкого уровня - 0,75% годовых.

Кроме того, Народный банк Китая понизил базовые ставки по депозитам и кредитам второй раз за месяц - до 3% с 3,25% и до 6% с 6,31%, соответственно, передает Bloomberg.