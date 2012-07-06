"Нафтогаз" заявляет, что до конца года российский газ подешевеет

Согласно оценкам специалистов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», в четвертом квартале 2012 года цены на импортируемый по контрактам с Российской Федерацией газ снизятся до 417 долл. США за 1 тыс. кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, такое снижение обусловлено падением цен на нефть на мировых рынках.

Отмечается, что даже относительно небольшое снижение цены на российский газ позволит НАК "Нафтогаз Украины" сэкономить дополнительные средства, поскольку в это время объемы закупок газа будут значительными в связи с ростом потребления в зимний период.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

По информации пресс-службы Минэнергоугля, стороны обсудили вопросы тактической и стратегического сотрудничества в газовой сфере.

Деталей встречи пресс-служба не сообщила.

Напомним, что во втором квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила 425 долл. США за 1 тыс. куб. м, а в третьем составит 426 долл. США за 1 тыс. куб. м.

Украина уже длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между российским газовым гигантом «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально в зависимости от динамики мировых цен на нефть.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл., в IV – около 400 долл.

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