Украина и Евросоюз обсудили модернизацию ГТС

Представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и Европейского Союза 4-5 июля обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС, в том числе модернизацию газотранспортной системы Украины.

Об этом говорится в сообщении Минэнергоугля.

Участники заседания рассмотрели вопросы энергетики, ядерной безопасности, транспорта, экологической политики и космической отрасли. В частности, обсуждалась энергетическая политика Евросоюза и Украины, вопросы сотрудничества в энергетическом и газовом секторах, включая модернизацию газотранспортной системы Украины и реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины». Кроме того, поднимались вопросы сотрудничества в нефтяном и угольном секторах и относительно развития программы энергоэффективности. Также обсуждался прогресс, достигнутый во время проведения «стресс-тестов» на АЭС, и состояние реализации проекта «Укрытие».

Как сообщал УНИАН, 2 июля НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз». Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции Бар (Винницкая область) магистрального газопровода «Союз». Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

Газотранспортная система Украины состоит из 39,8 тыс. км газопроводов, в том числе 14 тыс. км диаметром 1020-1420 мм, 74 компрессорных станций (112 компрессорных цехов) общей мощностью 5450 МВт и 13 подземных хранилищ газа с активным объемом 32 млрд куб. м. Пропускная способность системы составляет на входе 288 млрд куб. м в год, а на выходе - 178,5 млрд куб. м в год. На сегодняшний день существует техническая возможность для увеличения транзита газа в страны Центральной и Западной Европы до 142 млрд куб. м в год без расширения газотранспортной системы.