Польские власти выделят 150 млн долл. на разработку технологий по добыче сланцевого газа

Варшава. Польские власти намерены выделить около 150 млн долларов на разработку национальных технологий по добыче сланцевого газа, благодаря которому страна хочет уменьшить зависимость от поставок из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщила пресс-служба польского министра науки и высшего образования Барбары Кудрицкой.

По словам министра, в июле власти намерены объявить программу исследований и развития технологии добычи сланцевого газа, которую будет финансировать правительство.

"Самые мощные научные и исследовательские центры будут сотрудничать с гигантами в сфере энергетики. Правительство хочет поддержать эти усилия стратегической программой", - сказала Б.Кудрицкая, которую цитирует ее пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в первой половине июня 2012 года крупнейшая в мире нефтегазовая компания Exxon Mobile объявила об отказе от поиска сланцевого газа в Польше, объяснив это решение недостаточными запасами "голубого топлива", полученного в результате пробного бурения.

Справка УНИАН. Польша хочет начать коммерческую добычу сланцевого газа, извлекаемые запасы которого в стране оцениваются на уровне от 350 до 770 млрд кубометров, в 2014 году.

Так называемая "сланцевая революция", начавшаяся в США в начале 2000-х годов. позволила крупнейшей экономике мира значительно увеличить добычу газа и снизить его стоимость, которая в апреле 2012 года снизилась до рекордных за последнее десятилетие около 70 долларов, в то время как российский газ для потребителей в Европе стоит около 500 долларов.

Потребляющая ежегодно около 14 млрд кубометров газа Польша более 70% необходимого топлива импортирует - практически полностью из РФ.