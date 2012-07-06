Усилена безопасность на объектах электроэнергетики Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и энергетические компании усилили работу по предотвращению несчастных случаев и случаев травмирования на объектах электроэнергетики.

Как сообщили УНИАН в Минэнергоугля, во исполнение приказа министра Юрия Бойко от 11 июня 2012 года № 408 осуществляется комплекс мер для устранения предпосылок возникновения случаев поражения электрическим током населения, обеспечения бесперебойной и безопасной работы электрооборудования электропередаточных организаций.

С этой целью принимаются меры для предотвращения проникновения посторонних лиц на объекты электрических сетей - установка ограждений, устройств защиты и предупреждающих надписей на оборудовании. Особое внимание уделяется наличию знаков безопасности в местах отдыха населения вблизи водоемов, спортивных и детских площадок.

Осуществляются внеплановые проверки технического состояния и эксплуатации воздушных линий, в первую очередь тех, в охранных зонах которых расположены водоемы. Во избежание обрывов линий электропередачи, аварийных ситуаций и бесперебойного электроснабжения потребителей электрических сетей проводится расчистка трасс линий электропередач.

В связи с наступлением сезона отпусков и школьных каникул Минэнергоугля призывает граждан при нахождении в зонах отдыха, вблизи водоемов, неуклонно придерживаться правил безопасности, быть особенно внимательными в местах, которые находятся в охранных зонах воздушных линий электропередач и подстанций. Министерство просит своевременно сообщать об аварийных и других чрезвычайных ситуациях на оборудовании электрических линий по телефонам «горячей линии» электропередаточных организаций, не осуществлять самостоятельный ремонт обрывов линий электропередач.