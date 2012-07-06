Нафтогаз и АНК договорились о совместном производстве альтернативного моторного топлива

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин и генеральный директор ООО «Азовская нефтяная компания» (Мариуполь, Донецкая обл.) Андрей Чередников сегодня в Мариуполе подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере производства и реализации альтернативного моторного топлива.

Об этом сообщается в пресс-релизе НАК «Нафтогаз Украины», переданном УНИАН.

В пресс-релизе отмечается, что меморандум является первым шагом интеграции НАК «Нафтогаз Украины» с АНК.

Целью сотрудничества «Нафтогаза» и АНК определены развитие производства в Украине альтернативных моторных топлив, наращивание доли альтернативных топлив на рынке нефтепродуктов, сокращение техногенного давления на окружающую среду, укрепление энергетической независимости Украины.

Меморандум предоставляет АНК доступ к системе хранения и маркетинга нефтепродуктов «Нафтогаза», сформированной при реализации программы давальческой переработки нефти на АО «Линик». Система сбыта нефтепродуктов «Нафтогаза Украины» сделает продукцию АНК доступной во всех регионах Украины.

В соответствии с условиями Меморандума, «Нафтогаз Украины», после завершения всех необходимых процедур, станет эксклюзивным покупателем продукции ООО «Азовская нефтяная компания» стандартов Евро-4 и выше.

«Инновационное моторное топливо АНК позволяет нам в полной мере соответствовать ожиданиям наших потребителей. Мы убеждены в хороших перспективах сегмента альтернативного топлива по мере развития рынка Украины», - приводятся в пресс-релизе слова советника председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Феликса Лунева.

В пресс-релизе также уточняется, что постепенное наращивание доли альтернативных топлив на рынке нефтепродуктов является обязательным для стран-участниц Европейского Энергетического сообщества в соответствии с директивами Еврокомиссии 2003/30/ЕС и 2009/29/ЕС. Украина приобрела полноправное членство в Энергетическом сообществе 1 февраля 2011 года.