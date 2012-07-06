Украина сократила импорт газа из России на 55%

Украина за 6 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

С начала 2012 года транзит природного газа через территорию Украины в страны Западной Европы составил 43 млрд куб. м. Транзит природного газа в страны СНГ остается на уровне 1,6 млрд куб. м.

В первом полугодии 2012 года потребителям Украины протранспортировано почти 28 млрд куб. м., что на 4% меньше аналогичного периода прошлого года. За июнь этот показатель составил 1,9 млрд куб. м, что также на 4% меньше показателей 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-мае сократила импорт газа из России на 49% – до 12,8 млрд куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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