Цена нефти продолжила падение на фоне пессимистического экономического прогноза МВФ

Цена нефти на мировом рынке в пятницу снизилась на 1 доллар США на фоне заявления главы Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении ухудшить прогноз по глобальному экономическому росту.

Как сообщают мировые информационные агентства, пессимизм торговцев нефтью в отношении экономических перспектив и уровня спроса на энергоносители не смогли рассеять и объявленные накануне Европейским Центробанком и Народным банком Китая меры по денежно-кредитному стимулированию.

В четверг Европейский и Китайский центральные банки снизили процентные ставки, а Банк Англии начал третий этап "количественного смягчения".

В четверг цена Brent поднялась до месячного пика, но затем стала снижаться по мере ослабления евро к доллару после снижения процентных ставок.

Как сообщает информационное агентство Reuters, котировки фьючерсов на нефть Brent на бирже Нью-Йорка в пятницу снизилась на 79 центов до 99,91 долларов за баррель, а цена нефть U.S. crude снизилась на 89 центов до 86,33 долларов за баррель.

Bloomberg сообщает, что котировки фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $1,58 - до $99,12 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $1,35 относительно уровня предыдущего дня - до $85,62 за баррель.

"Прогноз роста выглядит уныло. Мы ожидаем новых слабых данных из крупнейшего мирового потребителя нефти (США)", - прокомментировала ситуацию на рынке аналитик Nordea AB Тина Салтведт.

Аналитики энергетического рынка также ожидают, что правительство Норвегии в пятницу вмешается в спор между работниками нефтяных платформ и компаниями по поводу пенсий, чтобы положить конец забастовке, озаботившей мировой нефтяной рынок.

По причине забастовки, начавшейся 24 июня, добыча нефти в Норвегии снизилась на 13 процентов, а добыча газа - на 4 процента.

Эксперты банка Barclays Plc понизили прогноз стоимости нефти WTI на 2012 год на 8,6%, Brent - на 5,8%, отметив падение цен во втором квартале.