Кабмин не будет повышать тарифы на газ для населения и теплокоммунэнерго - Тигипко

Правительство не будет поднимать тарифы на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Повышать тарифы на газ для населения и на газ для теплокоммунэнерго мы не будем, поскольку то, что собирались делать, социально несправедливо», - сказал С.Тигипко.

По его словам, перед повышением тарифов необходимо провести ряд мероприятий и программ, благодаря которым население захочет заниматься энергосбережением.

В частности, С.Тигипко упомянул о необходимости открытия банковских кредитных линий, которые будут финансировать энергосберегающие мероприятия, а также о перечислении на счета семей сэкономленных на энергии денег.

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