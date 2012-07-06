Кабмин не будет повышать тарифы на газ для населения и теплокоммунэнерго - Тигипко
Правительство не будет поднимать тарифы на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.
«Повышать тарифы на газ для населения и на газ для теплокоммунэнерго мы не будем, поскольку то, что собирались делать, социально несправедливо», - сказал С.Тигипко.
По его словам, перед повышением тарифов необходимо провести ряд мероприятий и программ, благодаря которым население захочет заниматься энергосбережением.
В частности, С.Тигипко упомянул о необходимости открытия банковских кредитных линий, которые будут финансировать энергосберегающие мероприятия, а также о перечислении на счета семей сэкономленных на энергии денег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Бойко нашел способ снизить дефицит «Нафтогаза» без повышения тарифов для населения
Диалог о кредите продолжится, если подорожает газ для населения — глава Миссии МВФ
Хорошковский рассказал миссии МВФ, когда поднимут цену на газ для населения