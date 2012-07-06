Украине в 2012 г. необходимо 68,156 млрд куб. м газа, включая 27 млрд куб. м импортного

Объем природного газа который, согласно прогнозному балансу поступления и распределения газа на 2012 год, будет необходим Украине в 2012 году, составляет 68,156 млрд куб. м, из которых газ собственной добычи - 20,727 млрд куб. м, импортный газ – 35,124 млрд куб. м, газ, отобранный из подземных хранилищ – 12,305 млрд куб. м.

Баланс газа утвержден распоряжением Кабинета министров №431 от 20 июня и размещен на сайте правительства.

Согласно документу, НАК "Нафтогаз Украины" в 2012 г. импортирует 27 млрд куб. м газа, Ostchem Holding Limited – 8,124 млрд куб.м.

Согласно балансу, потребителям Украины в 2012 году будет направлено 49,809 млрд куб. м газа, в том числе промышленности – 23,629 млрд куб. м, населению и религиозным организациям – 17,1 млрд куб м, предприятиям теплокоммунэнерго – 8,15 млрд куб. м, бюджетным организациям – 0,93 млрд куб м.

На производственно-технологические нужды планируется направить 4,397 млрд куб. м газа, закачать в ПХГ – 13,135 млрд куб. м.

Экспорт природного газа в Польшу из ресурса ДК "Укргазвыдобування" в 2012 году составит 0,09 млрд куб. м.

Расходы газа добычи ПАО "Укрнафта" как технологического сырья для производства аммиака на мощностях "Днепроазота" составят 0,577 млрд куб. м.

На производство сжиженного газа и стабильного бензина в текущем году планируется направить 0,148 млрд куб. м газа.

ДК "Укргазвыдобування" планирует в 2012 году добыть 15,01 млрд куб. м газа, ПАО "Укрнафта" – 2,13 млрд куб. м, ГАО "Черноморнафтогаз" – 1,171 млрд куб. м, другие газодобывающие предприятия – 2,416 млрд куб. м.

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