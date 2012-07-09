Нефть дорожает после сильного снижения цены в пятницу

На мировых торгах в понедельник, 9 июля, цены на нефть растут на фоне повышенного интереса инвесторов к подешевевшему сырью.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,4 доллара, или на 0,47%, - до 84,85 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,61 доллара, или на 0,62%, - до 98,8 доллара за баррель.

Между тем, эксперты настроены скептически к повышению цены на "черное золото", передает Bloomberg.

Напомним, в пятницу, 6 июля, цены на нефть снизились на 2,9-3,2% на фоне негативных статданных из США.