На полную мощность выведен единственный работающий в Японии атомный реактор

На полную мощность вышел в понедельник, 9 июля, единственный работающий сейчас в Японии реактор на АЭС "Ои" в юго-западной префектуре Фукуи.

Все остальные 49 исправных атомных энергетических установок либо находятся на техническом осмотре, либо ожидают разрешения на возобновление деятельности после катастрофической аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте прошлого года, сообщает ИТАР-ТАСС.

До этого атомные станции давали примерно треть необходимой Японии электроэнергии. Сейчас их остановку восполняют запуском ранее законсервированных тепловых станций и введением в строй новых газовых генераторов. Однако нынешним летом власти ожидают существенную нехватку электроэнергии. В результате промышленным пользователям дано указание уменьшить ее потребление, в зависимости от района, на 5-15%.

Запуск реактора на АЭС "Ои" позволит улучшить ситуацию. Нормы по экономии сокращаются сейчас до 3-10%.

В течение июля предполагается ввести в эксплуатацию еще один ядерный реактор на АЭС "Ои" - на это уже дали согласие местные власти.