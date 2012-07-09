«Нафтогаз» привлек у «Газпромбанка» 2 млрд долл. для оплаты российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» привлек кредитную линию у российского ОАО «Газпромбанк», 41,7% которого принадлежат российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», с лимитом 2 млрд долл. для расчетов за газ, который покупается у «Газпрома».

Об этом сказано в сообщении компании о результатах проведения процедуры закупки у одного участника, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, кредит привлекается сроком на семь лет (2012-2019 гг.), стоимость обслуживания кредита составит 1,539 млрд долл. (в том числе в 2012 году – 182,1 млн долл.).

Как отмечается в обосновании применения процедуры закупки у одного участника, «Нафтогаз» вынужден привлекать кредитные средства, учитывая неудовлетворительное состояние расчетов потребителей за реализованный природный газ; возникновение срочной потребности в накоплении достаточного объема финансовых ресурсов для выполнения обязательств компании перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного в Украину природного газа.

Как прокомментировал корреспонденту УНИАН независимый эксперт по энергетическим вопросам, бывший руководитель пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский, компания вынуждена привлекать кредитные средства для расчетов за импортированный газ в связи с низким уровнем оплаты газа, поставляемого внутренним потребителям. «НАК не может физически собрать деньги за поставленный газ, поэтому приходится брать заемные средства», – добавил он.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен отметил в комментарии УНИАН, что «Нафтогаз» сидит на государственной поддержке. И этот кредит надо рассматривать как кредит украинскому правительству со стороны российского правительства через «Газпромбанк». Фактически - это межгосударственное кредитование, которое оформляется через «Нафтогаз» и «Газпромбанк». «В краткосрочной перспективе эта ситуация является неплохой, но в долгосрочной перспективе это говорит, что острые вопросы консервируются, а не решаются», - добавил эксперт

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» неоднократно заявлял о намерении сократить импорт российского газа в 2012 году до 27 млрд куб. м против 40 млрд в 2011 году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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