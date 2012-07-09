«Нафтогаз» намерен привлечь у «Укргазбанка» кредиты на 2,5 млрд грн

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь у «Укргазбанка» (г. Киев) две кредитные линии на общую сумму 2 млрд 489 млн грн, говорится в сообщении о применении процедуры закупки у одного участника, обнародованном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, НАК планирует привлечь кредитные линии на 1 млрд 489 млн грн и 1 млрд грн. Стоимость обслуживания кредитных линий составит 447,445 млн грн.

В тендерной документации указывается, что средства привлекаются для расчетов за импортируемый в июле российский газ.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» 2 июля т.г. подписал договор о привлечении кредитной линии у российского ОАО «Газпромбанк», 41,7% которого принадлежат российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», с лимитом 2 млрд долл. для расчетов за газ, который покупается у «Газпрома».

Кредит привлекается сроком на семь лет (2012-2019 гг.), стоимость обслуживания кредита составит 1,539 млрд долл. (в том числе в 2012 году – 182,1 млн долл.)

20 июня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сообщил, что Кабинет министров утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2012 год, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» закупит у ОАО «Газпром» 27 млрд кубометров газа.

27 июня Ю.Бойко сообщил, что Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

При этом, говоря об объемах закупки российского газа на 2013 год, он отметил: «Я вот думаю, что мы будем закупать еще меньше (27 млрд куб. м газа, как об этом заявлялось ранее – УНИАН)», – сказал Ю.Бойко.

Напомним, что правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки государственным холдингом «Нафтогаз Украины» газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м в 2011 году.

По данным компании «Укртрансгаз», Украина за 6 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.