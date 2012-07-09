Ужесточена ответственность за вмешательство в работу трубопроводного транспорта

Закон «О внесении изменения в статью 292 Уголовного кодекса Украины относительно ужесточения ответственности за вмешательство в работу объектов трубопроводного транспорта» вступил в силу 8 июля.

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» (№119 от 7 июля 2012 года).

Согласно закону, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 292 Уголовного кодекса Украины относительно ужесточения ответственности за вмешательство в работу объектов трубопроводного транспорта».

Закон предусматривает, что повреждение или разрушение магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов или нефтепродуктопроводов, отводов от них, технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств учета, автоматики, телемеханики, связи, сигнализации, а также незаконное вмешательство в работу технологического оборудования, если эти действия привели к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов или создали опасность для жизни людей, карается штрафом от 100 до 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы сроком до пяти лет.