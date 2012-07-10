Ситуация в Норвегии обвалила цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 10 июля, цены на нефть снижаются после того, как власти Норвегии запретили профсоюзам нефтегазовой отрасли проводить локаут, который должен был начаться в ночь на вторник и грозил полной остановкой добычи на шельфе страны, передает РИА "Новости".

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 1,25 доллара, или на 1,45%, - до 84,74 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,93 доллара, или на 1,92%, - до 98,39 доллара за баррель.

Глава Минтруда Норвегии Ханне Бьерстрем заявила, что в соответствии с полномочиями своего ведомства она распорядилась прекратить забастовку в нефтегазовой отрасли в связи с тяжелыми экономическими последствиями, которыми эти действия грозят государству. Представители профсоюзов сообщили, что нефтяники подчинятся этому решению и без задержки вернутся на свои рабочие места.