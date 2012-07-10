В шести областях Украины в результате непогоды обесточены 124 населенных пункта

В ночь с 9 на 10 июля из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 124 населенных пункты в шести областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Киевской области без электроэнергии остались 32 н.п., в Черниговской – 22, Хмельницкой – 21, в Житомирской – 20, Винницкой – 18, Ивано-Франковской – 11.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.