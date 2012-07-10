В Ивано-Франковске 5 тыс. абонентов остались без газа

В Ивано-Франковске в результате повреждения газопровода 5 тыс. абонентов остались без газа.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 9 июля при проведении земляных работ неизвестной частной фирмой в г. Ивано-Франковск по ул. Сорохтея, 32, был поврежден газопровод среднего давления диаметром 300 мм.

В 23.35 утечка газа локализована и временно ликвидирована, говорится в сообщении.

В результате повреждения от газоснабжения отключены около 5 тыс. абонентов (с. Криховцы Ивано-Франковского горсовета, ул. Чорновила, ул. Довженко).

10 июля будут проведены ремонтно-восстановительные работы.