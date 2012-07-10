«Черноморнефтегаз» увеличил добычу газа на 12,8%

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» в первом полугодии 2012 года увеличило добычу газа до 542,5 миллиона кубометров с 481 миллиона кубометров за аналогичный период 2011 года, сообщила пресс-служба компании.

«Работы по дообустройству Штормового и Архангельского месторождений (на шельфе Черного моря), капитальному ремонту скважин на месторождениях позволили увеличить добычу в январе-июне 2012 года более чем на 60 миллионов кубометров и стали логическим продолжением деятельности компании в прошлом году, когда было остановлено многолетнее падение добычи голубого топлива», - говорится в пресс-релизе.

В конце июня «Черноморнефтегаз» довел добычу природного газа на черноморском шельфе до 3,1 миллиона кубометров в сутки, что является историческим максимумом.

Еще более значительного увеличения добычи эта «дочка» госхолдинга «Нафтогаз Украины» ожидает после введения в эксплуатацию осенью 2012 года Одесского и Безымянного месторождений газа.

Благодаря возможностям высокотехнологичных самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ), первая из которых – «Петр Годованец» - начала работу 1 июня, а вторая приступит к работам в четвертом квартале текущего года, добыча газа компанией в 2012 году планируется на уровне 1,15 млрд кубометров (на 100 млн кубометров больше, чем в 2011 году), а в следующем – уже 1,65 млрд кубометров.

Компания сообщает, что рост в 500 миллионов кубометров, что составляет четверть годового потребления газа в Крыму, будет осуществляться за счет продолжения освоения Одесского и Безымянного месторождений газа с использованием высокотехнологичных СПБУ.

«Пополнение парка буровых установок «Черноморнефтегаза» уже сегодня помогает компании каждый месяц наращивать добычу на действующих месторождениях, осваивая параллельно новые. Так, в июне СПБУ «Таврида» и «Сиваш» занимались бурением на Штормовом и Архангельском месторождениях, а СПБУ «Петр Годованец» приступила к работам на Одесском месторождении», - сообщает компания.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.