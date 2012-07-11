Цена нефти растет на статданных из США

На мировых торгах в среду, 11 июля, цена нефти растет на фоне статданных из США.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,38 доллара, или на 0,45%, - до 84,29 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,37 доллара, или на 0,38%, - до 98,34 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 695 тысяч баррелей. Минэнерго США, по прогнозам аналитиков, может в среду сообщить о сокращении показателя на 1,38 миллиона баррелей, передает Bloomberg.