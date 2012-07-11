На западе Украины из-за ненастья обесточены 79 населенных пунктов

В ночь на среду, 11 июля, вследствие неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 79 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, без света остались в Ривненской области 31 населенный пункт, во Львовской – 29, в Тернопольской – 19.

К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.