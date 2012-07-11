«ROLSTON Invest a.s.» обсуждает проекты альтернативной энергетики на Херсонщине

Чешская компания «ROLSTON Invest a.s.» планирует развивать проекты альтернативной энергетики в Херсонской области

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, соответствующие договоренности достигнуты во время рабочей встречи губернатора Херсонской области Николая Костяка с президентом чешской компании Саймоном Лекехелом Юнесом, которая состоялась 10 июля.

Основным вопросом обсуждения во время встречи было сотрудничество в энергетической сфере.

В частности, были рассмотрены вопросы внедрения инвестиционных проектов по строительству солнечной электростанции в Херсонской области.

По словам Н.Костяка, в ближайшее время будет создана рабочая группа для сопровождения этого проекта и решения всех проблемных вопросов, в том числе и касающиеся получения необходимых разрешительных документов на строительство.

В свою очередь представители компании «ROLSTON Invest a.s." подтвердили свои намерения провести ряд встреч в Херсонской области для уточнения деталей проекта.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области из запланированных площадей в Каховском, Скадовском и Цюрупинском районах в 2,5 тыс. га уже выделено и передано в аренду 1,5 тыс. га земли в Каховском районе. Земли были переданы в долгосрочную аренду ООО «Стар Юг Энерго» для строительства солнечной электростанции.

Кроме того, группа компаний Beten Ingenierie планирует до 2020 года реализовать в Херсонской области проекты по строительству ветряных парков суммарной установленной мощностью 150 МВт, а также гелиоэлектростанций мощностью 50 МВт. Объекты планируется размещать в Новотроицком и Ивановском районах области. Проекты оцениваются в 4 млрд грн.

Справка УНИАН. По «солнечному» потенциалу Херсонская область занимает одну из первых позиций в Украине. Количество солнечных дней на год достигает 240, или 65%. Средняя солнечная инсоляция на территории области – 1250 кВт/(м кв. год). Годовой потенциал солнечной энергетики в области составляет 310 тыс. тонн условного топлива, которое равняется использованию 267,24 млн куб. м природного газа или почти 50% годового потребления областью природного газа (область потребляет в среднем 550 млн куб. м).

Украина за последние несколько лет добилась значительного прогресса в развитии солнечной энергетики, за последние 2,5 года в стране были построены и введены в эксплуатацию более 20 фотоэлектрический станций общей мощностью свыше 250 МВт. В результате Украина по итогам 2011 года попала в рейтинг стран-лидеров по развитию солнечной энергетики, ежегодно составляемый Европейской ассоциацией фотоэлектрической промышленности (European Photovoltaic Industry Association, EPIA).